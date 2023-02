BLOODBOUND: Video zu 'The Raven's Cry'

Am 07. Juli 2023 erscheint via AFM Records das neue Album der schwedischen Powermetaller BLOODBOUND "Tales From The North", heute gibt es eine weitere Auskopplung daraus: 'The Raven's Cry'.



https://www.youtube.com/watch?v=WSvedxlpuxM

