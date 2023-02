RUNNING WILD - Gitarrist verstorben

Der ehemalige Gitarrist von RUNNING WILD Michael "Majk Moti" Kupper ist gestorben. Über die Todesursache ist noch nichts bekannt. Der Musiker wurde 65 Jahre alt und spielte von 1985 bis 1990 als zweiter Gitarrist neben Bandleader Rock'n'Rolf in der Hamburger Band.



Majk Moti war an folgenden RUNNING WILD Alben beteiligt: Branded And Exiled (1985), Under Jolly Roger (1987), Ready For Boarding (1988), Port Royal (1988) und Death Or Glory (1989).



Ex-Bandkollege Jens Becker (GRAVE DIGGER) via Facebook: "RIP my old friend. Gute Reise lieber Majk."