OCEANHOARSE: Video zu 'Fall Like Dominoes'

Heute veröffentlichen die finnischen Heavy Metaller OCEANHOARSE ihr zweites Studioalbum "Heads Will Roll" via Noble Demon. Zur Feier des Tages gibt es ein brandneues Lyrikvideo zu 'Fall Like Dominoes'.



Fall Like Dominoes







https://www.youtube.com/watch?v=CQqtI7NuXfA

