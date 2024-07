BLACKMORE'S NIGHT mit Jubiläumsedition

Zum 25-jährigen Jubiläum des "Fires At Midnight"-Albums veröffentlichen die Musiker von BLACKMORE'S NIGHT und Musiklabel earMUSIC am 27. September eine ganz besondere Jubiläumsedition. Die ursprünglichen Mehrspur-Bänder wurden vollständig neu abgemischt. Das Album wird erstmalig als Vinyl-LP erhältlich sein und vereint alle Bonustracks der vorherigen Editionen.

Ihr drittes Studioalbum wurde im Juli 1999 erstmals veröffentlicht und schoss auf Anhieb auf Platz 9 in die offiziellen deutschen Album-Charts.

Mit 'Written In The Stars' gbt es auch schon einen kleinen Vorgeschmack.



Written In The Stars (25th Anniversary New Vocal Version)







https://www.youtube.com/watch?v=6ItuULFYpUg