BEWITCHER auf Europatour

Aus Portland (Oregon) kommt BEWITCHER auf eine Europatour über den großen Teich und spielt in diesem Sommer sowohl einzelne Shows als auch auf Festivals. Die Black/Speed-Metaller haben ihre LP "Spell Shock" im Gepäck, welche 2024 veröffentlicht wurde.

Hier die Tourdaten:

24.05.25 (UK) London - Black Heart

25.05.25 (UK) Birmingham - The Flapper

26.05.25 (UK) Newcastle - The Cluny

27.05.25 (UK) Nottingham - Billy Bootleggers

28.05.25 (UK) Glasgow - Slay Studio

29.05.25 (UK) Manchester - Star & Garter

30.05.25 (UK) Bournemouth - Bear Cave

01.06.25 (BE) Gent - Asgaard

02.06.25 (DE) Düsseldorf - Pitcher

04.06.25 (PL) Gdansk - Mystic - Festival

06.06.25 (DE) Dresden - Chronical Moshers Open Air

07.06.25 (SK) Bratislava - FUGA

08.06.25 (SV) Ljubljana - Menza Pri Koritu

10.06.25 (IT) Milan - Live Club

11.06.25 (IT) Rome - Eur Social Park

13.06.25 (DE) Gries - Iron Fest Open Air

15.06.25 (NL) Leeuwarden - Into The Grave

BEWITCHER - Out Against the Law (OFFICIAL VIDEO)

https://www.youtube.com/watch?v=s6Ae8JIzyzE