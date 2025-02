FEUERSCHWANZ kündigt neues Album an

Am 25. Juli 2025 veröffentlich FEUERSCHWANZ über Napalm Records das neue Studioalbum "Knightclub".



Bereits am vergangenen Freitag hat die Band ein Musikvideo zum Titeltrack veröffentlicht. Nur einen Tag später begeisterte FEUERSCHWANZ mit genau diesem Song in einem spektakulären Halbfinale des deutschen Vorentscheids zum Eurovision Song Contest 2025 in Basel ein Millionenpublikum und überzeugten die Jury. Nun steht die Band aus Franken im Finale der von Stefan Raab initiierten Show "Chefsache ESC 2025 - Wer singt für Deutschland", das am kommenden Samstag, dem 1. März live in der ARD stattfindet. Dort werden fünf Acts von Stefan Raab und seiner Jury in die entscheidende Runde gewählt. Danach liegt es am Publikum, zu bestimmen, wer Deutschland am 17. Mai 2025 in Basel vertreten wird. Die Abstimmung erfolgt per Televoting, Online-Voting (esc.vote) oder per SMS. Auch Fans außerhalb Deutschlands können am Voting teilnehmen.



FEUERSCHWANZ zum neuen Album:

" "Knightclub" - für uns eine konsequente Fortsetzung der Vorgänger-Alben, thematisch und musikalisch noch etwas mehr auf die Spitze getrieben! Es wird mächtig episch und gleichzeitig wild und verrückt! Dieses Album holt jeden ab: Fans von großer Fantasy, Heldengeschichten und bedingungsloser Party, Freunde fetter Gitarrenriffs und fröhlicher Folkinstrumente. Werdet Teil des Knightclubs und folgt uns auf diesem weiteren Schritt unserer unvergleichlichen Reise!"



"Knightclub" wurde von Simon Michael (SUBWAY TO SALLY) produziert und von Jacob Hansen (ARCH ENEMY, VOLBEAT, EVERGREY) gemastert. Das Coverartwork stammt aus der Feder von Peter Sallai (POWERWOLF, SABATON, SAXON, HAMMERFALL).



"Knightclub" Trackliste:



01-Knightclub, feat. Dag (SDP)

02-Tanz der Teufel

03-Avalon

04-Drunken Dragon

05-Eisenfaust

06-Name der Rose

07-Valhalla, feat. DORO PESCH & MIRACLE OF SOUND

08-The Tale Of Sam The Brave

09-Testament

10-Lords Of Fyre, feat. LORD OF THE LOST

11-Gangnam Style



Knightclub (Halbfinale Chefsache ESC 2025) | Eurovision Song Contest







https://www.youtube.com/watch?v=lXgqR2dAKkY



Lords Of Fyre, feat. LORD OF THE LOST







https://www.youtube.com/watch?v=eJnlT_7YWmg

Quelle: Napalm Records Redakteur: Hannelore Hämmer Tags: feuerschwanz knightclub neues album esc vorentscheid