BEHEMOTH mit neuem Video
09.09.2025 | 17:01
Vom Album "The Shit Ov God", das am 9. Mai 2025 via Nuclear Blast Records erschienen ist, gibt es mit 'Avgvr (The Dread Vvltvre)' ein weiteres Musik-Video.
Avgvr (The Dread Vvltvre)
https://www.youtube.com/watch?v=mvQZ8hKvB_s
- Quelle:
- Nuclear Blast
- Redakteur:
- Hannelore Hämmer
- Tags:
- behemoth the shit ov god avgvr the dread vvltvre
