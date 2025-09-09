ELEINE sagt: Wir stehen zusammen!
Von der neuen EP "We Stand United" von ELEINE, die am 5. September 2025 via Reigning Phoenix Music (RPM) erschienen ist, gibt es jetzt als neue Video-Auskopplung den Titeltrack.
Aktuell ist ELEINE als Support von PRIMAL FEAR auf der "Domination-Tour" unterwegs.
We Stand United
https://www.youtube.com/watch?v=bJh52FAZOEg
Die nächsten Tourtermine der "Domination-Tour":
09.09.2025 (DE) Aschaffenburg - Colos Saal
10.09.2025 (DE) München - Backstage Halle
12.09.2025 (DE) Memmingen - Kaminwerk
13.09.2025 (DE) Mannheim - Capitol
14.09.2025 (DE) Regensburg - Eventhall Airport
16.09.2025 (DE) Pratteln - Z7
18.09.2025 (DE) Berlin - Hole 44
19.09.2025 (DE) Naila - Frankenhalle
20.09.2025 (CH) Stuttgart - Im Wizemann
21.09.2025 (BE) Sint Niklaas - De Casino
23.09.2025 (NL) Amstelveen - P 60
25.09.2025 (PL) Warschau - Klub Stodola
26.09.2025 (CZ) Prag - Meet Factory
27.09.2025 (CZ) Zlín - Masters Of Rock Cafe
30.09.2025 (ES) Madrid - Mon Madrid
01.10.2025 (ES) Murcia - Garaje
03.10.2025 (ES) Barcelona - Salamandra Barcelona
04.10.2025 (ES) Villava - Sala TOTEM Aretoa
