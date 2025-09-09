BLOODBOUND kündigt neues Album an

Am 21. November 2025 erscheint via Napalm Records das neue Album "Field Of Swords" von BLOODBOUND. Zur Albumankündigung veröffentlicht BLOODBOUND direkt die erste Single 'Defenders Of Jerusalem'.



Fredrik Bergh über 'Defenders Of Jerusalem':

" 'Defenders of Jerusalem' ist meiner Meinung nach einer der besten Tracks auf dem neuen Album. Es ist ein Song, den Tomas selbst geschrieben hat. Auf jedem BLOODBOUND-Album liefert er immer herausragende Tracks; dies ist einer davon. Es wird auch live ein Killer-Song sein."



Tomas Olsson über 'Defenders Of Jerusalem':

" 'Defenders of Jerusalem' ist ein Lied über die Belagerung Jerusalems im Jahr 1187, bei der Balian von Ibelin die Stadt tapfer gegen die übermächtigen Truppen Saladins verteidigte."



"Field Of Swords" Trackliste:



01. Field Of Swords

02. As Empires Fall

03. Defenders Of Jerusalem

04. The Code Of Warriors

05. Land Of The Brave

06. Light The Sky

07. Teutonic Knights

08. Forged In Iron

09. Pain And Glory

10. Born To Be King

11. The Nine Crusades, feat. UNLEASH THE ARCHERS



Defenders Of Jerusalem







https://www.youtube.com/watch?v=iXoFOa7yOJs

