BLOODBOUND kündigt neues Album an
Am 21. November 2025 erscheint via Napalm Records das neue Album "Field Of Swords" von BLOODBOUND. Zur Albumankündigung veröffentlicht BLOODBOUND direkt die erste Single 'Defenders Of Jerusalem'.
Fredrik Bergh über 'Defenders Of Jerusalem':
" 'Defenders of Jerusalem' ist meiner Meinung nach einer der besten Tracks auf dem neuen Album. Es ist ein Song, den Tomas selbst geschrieben hat. Auf jedem BLOODBOUND-Album liefert er immer herausragende Tracks; dies ist einer davon. Es wird auch live ein Killer-Song sein."
Tomas Olsson über 'Defenders Of Jerusalem':
" 'Defenders of Jerusalem' ist ein Lied über die Belagerung Jerusalems im Jahr 1187, bei der Balian von Ibelin die Stadt tapfer gegen die übermächtigen Truppen Saladins verteidigte."
"Field Of Swords" Trackliste:
01. Field Of Swords
02. As Empires Fall
03. Defenders Of Jerusalem
04. The Code Of Warriors
05. Land Of The Brave
06. Light The Sky
07. Teutonic Knights
08. Forged In Iron
09. Pain And Glory
10. Born To Be King
11. The Nine Crusades, feat. UNLEASH THE ARCHERS
Defenders Of Jerusalem
https://www.youtube.com/watch?v=iXoFOa7yOJs
