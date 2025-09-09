FEMALE-FRONTED IS NOT A GENRE zum 4. Mal in Berlin

Das Punk- und Hardcore-Festival FEMALE-FRONTED IS NOT A GENRE lenkt den Fokus auf starke weibliche Stimmen und weiblich teilbesetzte Bands und setzt dabei weiter selbstbewusste Zeichen.

Besonders in der männlich dominierten Musikwelt will die Eventreihe anderen FLINTA*s Mut machen und ihren Geschichten eine Bühne geben.

Am 17. Oktober geben sich im legendären SO36 in Berlin MANDELKOKAINSCHNAPS, KILL HER FIRST, THE RED FLAGS, JAWLESS, DEFIANCE und NOISE FOR THE VOICELESS das Mikro in die Hand.

Tickets gibt es hier.

