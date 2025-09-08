ENGRUPID PIPOL: Vorabsingle
Kommentieren
08.09.2025 | 23:03
Die chilenische Instrumental-Progmetal-Gruppe ENGRUPID PIPOL hat den Videoclip ihrer neuen, digitalen Single 'Tripel Ultimatum' veröffentlicht, einer Vorabauskopplung aus dem für den 7. November angekündigten Album "Quadragenta At Finem Mundi".
Die chilenische Instrumental-Progmetal-Gruppe ENGRUPID PIPOL hat den Videoclip ihrer neuen, digitalen Single 'Tripel Ultimatum' veröffentlicht, einer Vorabauskopplung aus dem für den 7. November angekündigten Album "Quadragenta At Finem Mundi".
https://www.youtube.com/watch?v=6smOGzzH_OY
- Quelle:
- Asher Media Relations
- Redakteur:
- Stefan Kayser
- Tags:
- engrupid pipol quadragenta at finem mundi tripel ultimatum
0 Kommentare