Alan Tecchio mit Gastauftritt bei WATCHTOWER

Auf dem Youtube-Channel Amy's Concert Cam wurden mehrere Live-Clips vom WATCHTOWER-Konzert am 6. September im BFE Rock Club in Houston, Texas, hochgeladen.

Alan Tecchio, der auf dem zweiten und bislang letzten Studioalbum von WATCHTOWER, "Control And Resistance" aus dem Jahr 1989, gesungen hat, begleitete die legendäre texanische Progressive-Metal-Band während der Show bei mehreren Songs auf der Bühne. Am Tag nach dem Konzert in Houston schrieb Tecchio in seinen sozialen Medien: Danke an meine texanischen Brüder von WATCHTOWER und Ray Seggern und Budro Partida, die die WATCHTOWER-Dokumentation drehen. Der Auftritt gestern Abend in Houston hat so viele schöne Erinnerungen zurückgebracht und war trotz ein paar Fehlstarts bei einem der Songs ein voller Erfolg."

Schaut euch hier zwei Songs von dem Abend an:

Size Of Matter

https://www.youtube.com/watch?v=DYUZYo0pgvY

Meltdown

https://www.youtube.com/watch?v=E-RI63Ngpq0

