BEFORE THE DAWN und die Dunkelheit

In zwei Tagen ist es soweit. Am 30. Juni 2023 erscheint via Napalm Records das Album "Stormbringers" der Finnischen Melodic-Death-Metal-Band BEFORE THE DAWN.



Heute gibt es noch eine neue Auskopplung daraus: 'The Dark'.



The Dark







https://www.youtube.com/watch?v=9mZo8LN5ZFE

Quelle: Napalm Records Redakteur: Hannelore Hämmer Tags: before the dawn stormbringers the dark