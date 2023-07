CRYPTA: nächste Auskopplung

Die brasilianischen Death-Metal-Damen CRYPTA veröffentlichen am 4. August via Napalm Records 2023 ihr neues Album "Shades Of Sorrow". Mit 'Trial Of Traitors' gibt es eine weitere Auskopplung daraus.



https://www.youtube.com/watch?v=MUYKDdwDidY

Quelle: Napalm Records