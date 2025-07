BEAST kündigt neues Album

Die dänische Death-Metal-Institution BEAST meldet sich mit einem neuen Studioalbum zurück. Der kommende Longplayer trägt den Titel "Colossal" und erscheint am 15.08.2025 via Century Media Records. Damit legt die Band den Nachfolger zum 2021 veröffentlichten "Necro Sapiens" vor, mit dem BEAST seine Stellung in der internationalen Death-Metal-Szene untermauert hat.



Mit der kürzlich veröffentlichten Vorab-Single 'Stormbringer' gibt BEAST bereits einen Vorgeschmack auf das, was Fans auf dem neuen Werk erwarten dürfen.







"Colossal" Trackliste:





01-Stormbringer

02-Colossus

03-In Loathe And Love

04-King Of The Sun

05-Imp Of The Perverse

06-Misfortunate Son

07-Mouth Of The River

08-Light The Beacons

09-Depraved World





Stormbringer (OFFICIAL VIDEO)







https://www.youtube.com/watch?v=FpL7Xx4ZBVQ

