Full Rewind Festival 2025: FALSE REALITY raus, INNER SPACE rein

Kurz vor Beginn der zweiten Auflage des Full Rewind Festivals 2025 auf dem Flugplatz in Roitzschjora gibt es noch einmal eine Änderung im Programm.



Der Veranstalter teilt mit: "Liebe Freunde,

leider hat uns kurzfristig noch eine Absage ereilt. FALSE REALITY mussten aus familiären Gründen kurz vor Start des Festivals absagen. Sie bedauern das sehr und sind voller Hoffnung, den Auftritt bald nachholen zu können. Sie bitten um Euer Verständnis dafür.



Wir konnten aber noch Ersatz besorgen. Das heißeste Eisen in Sachen Hardcore aus L.E. (Leipzig) wird Euch auf der Tentstage die Wirbel einränken. INNER SPACE, die ihren wirklich derben und angepissten HC-Sound schon auf dem ersten Full Rewind Indoor-Event in Dresden und auch auf dem einzigen LORNA SHORE-Konzert in Deutschland im Sommer 2023 präsentieren durften, stehen anderen Szenelegenden in nichts nach und werden Euch begeistern. Verpasst das nicht und macht Euch vorher warm – nicht dass es Zerrungen gibt!"

Zum Ablauf und dem Rundherum gibt es noch diese Infos:

"Das Partyzelt öffnet bereits am Mittwochabend und wird Euch zünftig in Empfang nehmen. Neben Eurer geliebten Erdbeerbowle, Guerilla-Bar uvm., werdet Ihr auch erstmals eine Absinth-Bar vor Ort haben, die ein wirklich spektakuläres Sortiment anbietet.



Wir achten, wie auch schon im ersten Jahr auf gute Qualität der Speisen und Getränke und vor allem zu absolut fairen Preisen. Bei uns gibt es keine Abzocke. Das Bier 0,4 L kostet immer noch 4,50€, alkoholfreie Getränke ab 4€. Bratwurst 4€, Knobibrot ab 4€, Burritos ab 6€, Langos ab 5€ und Eis für 2€ - um nur Einiges aufzuzählen. Selbstverständlich ist von Handbrot über Asia, Hamburger, Knobibrot und Hot Dogs alles dabei, was das Herz begehrt - auch als vegetarische und vegane Varianten.



Unser Festival-Merchandise, was ihr im letzten Jahr bereits am ersten Tag fast komplett ausverkauft habt, bietet Euch wieder ein umfangreicheres Sortiment von Shirts bis Socken, Shorts, Hoodies und auch Jacken. Allerdings auch nur in limitierten Auflagen – also haltet Euch ran und sichert Euch Euer Lieblingsteil zum superfairen Sonderpreis (Shirts ab 25€, Socken ab 15€ etc.).



Wir wollen, dass Ihr maximalen Spaß habt, Euch auch mal etwas leisten könnt, in einer großen Familie abfeiert, wo jeder den Anderen achtet, toleriert und auch hilft, wenn es nötig ist. Alle die nicht so denken, haben bei uns nichts verloren!



In diesem Sinne – lasset die Spiele beginnen!

Tickets und Parktickets sind vor Ort an der Tages- bzw. Abendkasse erhältlich. Alle weiteren Infos indet Ihr auf der Festival-Homepage.



Wir von POWERMETAL.de werden für euch vor Ort sein und vom Full Rewind berichten. Allen Besuchern wünschen wir viel Spaß und eine gute Zeit auf dem Festival!

