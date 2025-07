LORD OF THE LOST: gemeinsames Video mit WITHIN TEMPTATION

Am 8. August 2025 erscheint via Napalm Records das neue Album "OPVS NOIR Vol. 1". In Zusammenarbeit mit WITHIN TEMPTATION gibt es jetzt ein neues Video: 'Light Can Only Shine In The Darkness'.



LORD OF THE LOST kommentiert:

"Kurz nachdem wir gemeinsam mit WITHIN TEMPTATION die letzte Show der 2022er IRON MAIDEN Tour spielten, entstand 'Light Can Only Shine In The Darkness', in dem Versuch, einen Hybrid-Song für WITHIN TEMPTATION und LORD OF THE LOST zu kreieren, und damit auch ein Duett für Sharon und mich. Dass das nun geklappt hat, ist die Erfüllung eines ganz großen Wunsches, denn ein Duett mit Sharon steht, nein stand, seit über einer Dekade weit oben auf meiner Bucket List!"



Light Can Only Shine In The Darkness, feat. WITHIN TEMPTATION







https://www.youtube.com/watch?v=WRLmbULWDhY







