MY TORMENT veröffentlicht selbstbetiteltes Debütalbum

Mit MY TORMENT betritt ein neues Thrash-Metal-Projekt aus dem Vereinigten Königreich die Bühne. Hinter dem Namen verbirgt sich das Duo Henry English und Berzan Önen, das mit seinem selbstbetitelten Debütalbum "My Torment" nun den ersten Longplayer vorlegt. Das Werk umfasst zehn Tracks, die im klassischen Thrash Metal anzisiedeln sind.







"My Torment" Trackliste:





01-Hate Incarnate

02-Crimson Desire

03-Life - Pain

04-Become Fear

05-Silence Is The End

06-Alone In The Void

07-Line In The Sand

08-Break The Peace

09-Final Curtain

10-March Of The Bog Riff King

Quelle: MY TORMENT Bandcamp Redakteur: Norman Wernicke Tags: my torment