BEASTO BLANCO, die Band um Calico Cooper, ihres Zeichens Tochter von ALICE COOPER, und Chuck Garric hat eine Tour für 2025 bestätigt.

Auf der Headliner Tour soll das aktuelle Album "Kinetica" vorgestellt werden, welches 2024 erschien.



Weiterhin sind die französische Heavy-Rock-Band DÄTCHA MANDALA und die amerikanische Musikerin I YA TOYAH mit am Start.



Die Tour sieht aktuell wie folgt aus:

02.11.25-BE Iftrel-ZikZak

04.11.25-FR Grenoble-Metallian

05.11.25-FR Paris-Backstage by the Mill

07.11.25-CH Imier-Salle de Spetacles

08.11.25-AT Telfs-Telfs Rock City

10.11.25-DE Munich-Backstage Halle

11.11.25-HU Budapest-Analog

12.11.25-AT Vienna-Arena Club

13.11.25-CZ Prag-Futurum

14.11.25-DE Berlin-Heimathafen

15.11.25-DE Weissenhäuser Strand-Plage Noire Festival

16.11.25-NL Zoetenmeer-Poppodium Boerderij

18.11.25-DE Krefeld-Kufa

19.11.25-DE Frankfurt-Das Bett