A COLD PARADISE ist ungeduldig

A COLD PARADISE veröffentlicht neue Video-Single 'Impatient'.



Antonio kommentiert:

"Wir sind mehr als nur ungeduldig, diesen Song endlich mit euch zu teilen. Der Song handelt davon, in der Spannung zwischen Geduld und Verlangen zu leben: durchzuhalten, dem Prozess zu vertrauen und bereit zu sein, wenn der richtige Moment schließlich kommt. Wir hoffen, dass ihr diese Erwartung gemeinsam mit uns spürt und dass euch der Track genauso ungeduldig auf das macht, was als Nächstes kommt. 'Impatient' definiert die Richtung, die wir mit A COLD PARADISE einschlagen wollen. Das ist der Sound, die Energie und der Weg, auf den wir von Anfang an hingearbeitet haben."



https://www.youtube.com/watch?v=KyQdbZh-4Dk

