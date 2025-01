AVANTASIA stellt sich dem Wind entgegen

Das 10. Studioalbum von AVANTASIA "Here Be Dragons" erscheint am 28. Februar 2025 über Napalm Records. Mit 'Against The Wind' ist jetzt die zweite Single erschienen. Dabei wird Tobias Sammett von H.E.A.T.-Sänger

Kenny Leckremo begleitet.



Tobias Sammet zu 'Against The Wind':

" 'Against The Wind' ist eine hymnische Uptempo-Rakete, die viel von dem enthält, wofür AVANTASIA steht. Was mir an dem Song besonders gefällt, ist die Kombination aus Tempo und Kraft, gepaart mit einem erhebenden harmonischen und melodischen Ansatz. Der Song überrollt mit schierer Wucht, aber er reißt einen dabei mit an einen besseren Ort. ‚Against The Wind‘ gibt Kraft und ermutigt dazu, sich auch bei Gegenwind treu zu bleiben und denen den Mittelfinger zu zeigen, die einen daran hindern wollen, sich selbst zu entfalten.

Musikalisch und stimmlich ist es ein ziemlich anspruchsvolles Stück, da man das ganze Handwerkszeug eines Power-Metal-Sängers braucht, aber es hat an einigen Stellen auch eine Art lockeres Journey-Feeling, die eine ganz andere Art erfordern, den Song zu fühlen. Ich habe also nach einem Gesangspartner gesucht, der die Metal Parts mit großer Range singen kann, sich aber auch in den Stil von Sängern wie Sam Cooke oder Steve Perry einfühlen kann. Mir war schnell klar, dass Kenny Leckremo von H.E.A.T der perfekte Partner für den Song ist. In aller Bescheidenheit: Ich finde, wir beide klingen fantastisch zusammen. Ich liebe diesen Song!"



Against The Wind, feat. Kenny Leckremo







https://www.youtube.com/watch?v=xN-AAIYw3Fs

