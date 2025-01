SAVATAGE muss umziehen

Es gibt eine Änderung bezüglich der SAVATAGE Tour. Das Münchener Konzert wird in eine andere Halle verlegt. Da die Tonhalle nicht ausreichte, findet die Show nun im Zenith statt. Tourtermine siehe hier unten in der News.



“Ich wusste es doch, die Sava-Fans in Deutschland sind genauso heiß darauf, die Band zu erleben, wie wir, euch alle zu sehen,” meldet sich Sava-Mastermind Jon Oliva im Namen der Band zu Wort. “Wir haben soeben erfahren, dass wir die München-Show in eine größere Halle verlegen müssen, damit alle zusammen in einen Raum passen! Das zeigt einfach, WIE großartig die Savatage-Fans auf der ganzen Welt sind, wir lieben euch alle!“



14. Juni 2025 – Oberhausen, Deutschland – Turbinenhalle * AUSVERKAUFT

16. Juni 2025 – London, Großbritannien – Shepherds Bush Empire

18. Juni 2025 – Zürich, Schweiz – Komplex 457 *

19. Juni 2025 – München, Deutschland – Zenith *

24. Juni 2025 – Mailand, Italien – Alcatraz



Festivals 2025:



13. Juni 2025 – Leeuwarden, Niederlande – Into The Grave Festival

22. Juni 2025 – Dessel, Belgien – Graspop Metal Meeting

26. Juni, 2025 – Barcelona, Spanien – Rockfest

28. Juni 2025 – Thessaloniki, Griechenland – Rockwave Festival

Quelle: CMM GmbH Redakteur: Frank Wilkens Tags: savatage tour münchen