AS I LAY DYING: neues Album in den Startlöchern

Am 15. November 2024 erscheint via Napalm Records "Through Storms Ahead", das neue Album von AS I LAY DYING. heute ist die neue Single 'We Are The Dead', mit Alex Terrible (SLAUGHTER TO PREVAIL) und Tom Barber (CHELSEA GRIN), erschienen.



"Through Storms Ahead" Trackliste:



01-Permanence

02-A Broken Reflection

03-Burden

04-We Are The Dead (feat. Alex Terrible, Tom Barber)

05-Whitewashed Tomb

06-Through Storms Ahead

07-The Void Within

08-Strength To Survive

09-Gears That Never Stop

10-The Cave We Fear To Enter

11-Taken From Nothing



We Are The Dead, feat. Alex Terrible & Tom Barber







https://www.youtube.com/watch?v=Z0SA-1rXdw0



Ein bisschen auf Tour geht es auch, gemeinsam mit CALIBAN und DECAPITATED (die sich abwechseln) und LEFT TO SUFFER. Hier die Tourdaten:



THROUGH STORMS AHEAD EUROPE 2024



15.11.24 (DE) - Würzburg / Posthalle

16.11.24 (CZ) - Prage / Sasazu

18.11.24 (SE) - Göteborg / Film Studios

19.11.24 (NO) - Oslo / Rockefeller

21.11.24 (FI) - Helsinki / Kulttuuritalo

23.11.24 (SE) - Stockholm / Fållan

24.11.24 (DK) - Kopenhagen / Amager Bio

25.11.24 (DE) - Berlin / Uber Eats Music Halle

26.11.24 (PL) - Warschau / Progresja

27.11.24 (HU) - Budapest / Barba Negra

28.11.24 (AT) - Wien / Gasometer

29.11.24 (DE) - München / Zenith

30.11.24 (IT) - Mailand / Alcatraz

01.12.24 (IT) - Rom / Orion

03.12.24 (CH) - Zürich / Xtra

04.12.24 (FR) - Lyon / Transbordeur

05.12.24 (ES) - Barcelona / Razzmatazz

06.12.24 (ES) - Madrid / Riviera

08.12.24 (FR) - Paris / Trianon

09.12.24 (DE) - Saarbrücken / E-Werk

10.12.24 (BE) - Brüssel / AB

11.12.24 (NL) - Amsterdam / Melkweg

13.12.24 (DE) - Hamburg / Inselpark Arena

14.12.24 (DE) - Leipzig / Haus Auensee

