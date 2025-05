ARIA mit neuer Single über Gordische Knoten

Die russischen Heavy-Metal-Veteranen ARIA (АРИЯ) bringen heute ihre neue Single 'Gordian Knot' ('Gordiev Uzel') an den Start, die auf den einschlägigen Streamingportalen ab sofort angehört werden kann.

Der Song basiert auf der Legende vom "Gordischen Knoten" und war schon im Jahre 2014 im Werden, wurde jedoch nicht für das damalige Album "Cherez Vse Vremena (Through All Times)" berücksichtigt. Das Konzept musste noch reifen doch nun sind die Autoren Vitaly Dubinin, Margarita Pushkina und Mikhail Zhitnyakov mit dem Ergebnis zufrieden. Mikhail kommentiert das Stück wie folgt: "Mit der Arbeit am Text dieses Stückes wollten wir nicht nur die berühmte Legende vom Gordischen Knoten illustrieren, sondern auch einen Bezug zur heutigen Zeit herstellen. Viele Menschen kennen die Redensart, dass man den Gordischen Knoten zerschlagen müsse, also eine radikale Lösung für ein scheinbar unlösbares Problem finden. Das ist die Idee, die zur Grundlage des Stückes geworden ist."





