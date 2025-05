LINKIN PARK mit weiterem Video

Vom Album "From Zero (Deluxe Edition)", das am 16. Mai 2025 via Warner erschienen ist, gibt es nach 'Up From The Bottom' nun eine weitere Auskopplung: 'Unshatter'.



In Deutschland stehen Stadionshows in Hannover, Berlin, Düsseldorf und Frankfurt an, im Vorprogramm sind ARCHITECTS (alle Shows) und JPEGMAFIA (Düsseldorf und Frankfurt) zu sehen. Hier die Termine im Überblick:



16.06.25 - Hannover: Heinz-Von-Heiden Arena

18.06.25 - Berlin: Olympiastadion

01.07.25 - Düsseldorf: Merkur Spiel Arena

08.07.25 - Frankfurt: Deutsche Bank Park

09.07.25 - Frankfurt: Deutsche Bank Park (Zusatzshow)



https://www.youtube.com/watch?v=_B3ONO5nh6g



https://www.youtube.com/watch?v=97Mj6pXYMd8

