WGT 2025: WITT, IN GOWAN RING und weitere Bands bestätigt

Kurz vor Beginn des Wave-Gotik-Treffens 2025 in Leipzig sind weitere Bands beziehungsweise Künstler bestätigt worden.



Diese sind:

WITT (D)

LONG TALL TEXANS (UK)

SHIPS IN THE NIGHT (USA)

ANKE HACHFELD [Mila Mar] (D) - Solokonzert

GIANT CROW (D)

DER TOD (INT)

DR. MARK BENECKE (D)

CAPELLA FIDICINIA (D)

MÄNNERCHOR LEIPZIG-NORD (D)

THEATERPACK (D)

MIDGARDS BOTEN (D)

CLAUDIA GRÄF (D)

TILO AUGSTEN (D)

AXEL THIELMANN (D)

HUBERTUS SCHMIDT (D)

KARL-JOSEPH ECKEL (D)

IVO NITSCHKE (D)

STARLIGHTS LIVE - Die große Kirchenorgel-Show (D)

DR. ANJA KRETSCHMER-RODENBRÖKER (D) – Die Schwarze Witwe

SEBASTIAN FITZEK (D)

VICKY VOMIT (D)

CHRISTIAN VON ASTER (D)

MICHAEL SCHÖNHEIT (D)

MERSEBURGER HOFMUSIK (D)

ATTILA KAROLY (D)

JOHN ROBB (GB)

NIKOLAS SCHRECK (USA)

BAROKKOKKO (D)

THOOLAS TRIBE (D)

ENSEMBLE LINA (D)

JEAN-BAPTISTE MOURET (F)

PURIA KAINI (IRN)

NINA SCHUMERTL (D)

ITTO BAKIR (CH)

SAMUEL WAFFLER (D)

SOLODUO (D)

VALLE DÖRING (D)

SHORTPARIS (RUS)

VKGOESWILD (UA)

IN GOWAN RING (USA)

NOELIA SARRIS GOTHIC PIANO (ARG)

Das 32. Wave-Gotik-Treffen 2025 findet vom 6. bis 9. Juni 2025 in Leipzig statt. Der Vorverkauf der Tickets für das Festival über die Homepage ist beendet. Karten können noch bei den Vorverkaufsstellen erworben werden. Eine Übersicht findet ihr hier. Zudem sind die Karten an der Abendkasse erhältlich.

Für die Programmplanung steht die App "WGT-Kompass" zur Verfügung. Sie kann kostenfrei in den App-Stores für Android und Apple herunter geladen werden.