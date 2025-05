IRON SAVIOR unterschreibt bei PERCEPTION

Am 22. August 2025 erscheint via PERCEPTION der letzter Teil der "Reforged"-Doppelalbum-Reihe "Machine World". Das Album "Reforged - Machine World" bietet aber nicht nur neuinterpretierte Tracks, sondern zusätzlich eine Coverversion von JUDAS PRIESTs 'Starbreaker'.



Obendrein feiert die Truppe mit der kommenden Doppel-CD/LP ihren Einstand bei PERCEPTION, dem vielversprechenden neuen Familienmitglied aus dem Hause Reigning Phoenix Music, wo IRON SAVIOR mit anderen bekannten Acts wie DANKO JONES, den GRAILKNIGHTS, J.B.O. oder SERIOUS BLACK unter einem Dach (wieder)vereint sind. Aufgenommen und produziert wurden die 16 enthaltenen Stücke von Sielck im Hamburger Powerhouse Studio. Der Frontmann selbst kümmerte sich abschließend auch um Mix, Mastering und Artwork/Layout des Albums.



"Reforged - Machine World" Trackliste:



01. Never Say Die [von "Dark Assault"; 2001]

02. Eye Of The World [von "Dark Assault"; 2001]

03. Walls Of Fire [von "Condition Red"; 2002]

04. Time Will Tell [von "Battering Ram"; 2004]

05. Dragons Rising [von "Dark Assault"; 2001]

06. Stonecold [von "Interlude" [EP]; 1999]

07. Machine World [von "Battering Ram"; 2004]

08. Stand Against The King [von "Battering Ram"; 2004]

09. Break It Up [von "Iron Savior"; 1997]

10. Contortions Of Time [von "Interlude" [EP]; 1999]

11. Wings Of Deliverance [von "Battering Ram"; 2004]

12. Touching The Rainbow [von "Interlude" [EP]; 1999]

13. I Will Be There [von "Condition Red"; 2002]

14. Forevermore [von "Unification"; 1999]

15. H.M. Powered Man [von "Battering Ram"; 2004]

16. Starbreaker [JUDAS-PRIEST-Cover]



Formate:



- RPM-EU-exkl. Bundles: 2LP-Vinyl ODER 2CD-Digipak + Patch

- 2CD-Digipak

- "Starbreaker"-blaues 2LP-Vinyl [alternatives Cover]

- digital





IRON SAVIOR live:



31.05.2025 (DE) Utersum - Sunset Bash

21.06.2025 (DE) Siegburg - Kubana Live Club (w/ MYSTIC PROPHECY, GENERATION STEEL)

28.06.2025 (DE) Weselberg - Sicking High Rock

05.07.2025 (DE) Wieslet - Datscha Open Air

29. - 31.08.2025 (GR) Volos - Golden R. Festival

13.09.2025 (DE) Bisingen - Umsonst & Draußen Zollernalb

18.10.2025 (MX) Monterrey - Cacique Metal Fest

07./08.11.2025 (NL) Apeldoorn - Brainstorm Festival

28./29.11.2025 (DE) Weissenhäuser Strand/Ostsee - Metal Hammer Paradise

Quelle: Reigning Phoenix Music (RPM) / Perception Redakteur: Hannelore Hämmer Tags: iron savior reforged machine world