Neues Album von RISE AGAINST angekündigt

RISE AGAINST meldet sich mit einigen der überwältigendsten und belebendsten Songs ihrer bisherigen Karriere zurück. Am 15. August 2025 erscheint via Loma Vista Recordings ihr erstes Album seit vier Jahren – "Ricochet".

Als Vorgeschmack gibt es auch eine neue Singleauskopplung; 'I Want It All' kann ab sofort überall gehört werden. Dazu ist die Band auch die nächsten Wochen auf einer Reihe an Festivals und eigenen Arenashows unterwegs.



"Ricochet" – Trackliste:



01-Nod

02-I Want It All

03-Ricochet

04-Damage Is Done

05-Us Against The World

06-Black Crown

07-Sink Like A Stone

08-Forty Days

09-State Of Emergency

10-Gold Long Gone

11-Soldier



I Want It All

https://www.youtube.com/watch?v=9msDasgJ-XY

04.06.2025 – (DE) Hannover, Gilde Parkbühne06.06.2025 – (DE) Nürnberg, Rock Im Park07.06.2025 – (DE) Nürburgring, Rock Am Ring09.06.2025 – (DE) Leipzig, Haus Auensee10.06.2025 – (DE) Münster, Halle Münsterland12.06.2025 – (DE) Nickelsdorf, Nova Rock20.06.2025 – (DE) Scheeßel, Hurricane Festival21.06.2025 – (DE) Neuhausen ob Eck, Southside Festival