WARMEN mit erster Single vom neuen Album

Am 15. August 2025 erscheint über Reaper Entertainment das neue WARMEN-Album "Band Of Brothers". Die erste Single samt Lyrik-Video zum Titeltrack könnt ihr euch jetzt anhören und anschauen.



https://www.youtube.com/watch?v=19dZqQASgv4

