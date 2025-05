AMORPHIS reist ins Grenzland!

Die finnische Metal-Institution AMORPHIS kündigt endlich ihr neues, mittlerweile 15. Studioalbum "Borderland" an, das am 26. September 2025 über Reigning Phoenix erscheinen wird. Dazu hat die Band auch das schicke Cover enthüllt, welches der niederländische Künstler Marald Van Haasteren beigesteuert hat.

Gitarrist Esa Holopainen zum neuen Album:

"Borderland" ist das erste AMORPHIS-Album, das in Zusammenarbeit mit dem dänischen Produzenten Jacob Hansen produziert wurde. Davor hatten wir drei großartige Alben in Jens Bogrens Studio aufgenommen. Schon in der Planungsphase des Projekts hatten wir das starke Gefühl, dass es an der Zeit war, etwas Neues auszuprobieren und zu sehen, was die Zusammenarbeit mit einem anderen Produzenten mit sich bringen könnte!"

"Borderland" Trackliste:

01-The Circle

02-Bones

03-Dancing Shadow

04-Fog To Fog

05-The Strange

06-Tempest

07-Light And Shadow

08-The Lantern

09-Borderland

10-Despair

Der erste Vorgeschmack 'Light And Shadow' wird schon nächste Woche, am 06.Juni, Premiere feiern.