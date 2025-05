PRIMAL FEAR und ELEINE: gemeinsam auf Domination-Tour

Am 5. September 2025 erscheint über Reigning Phoenix Music das neue Album "Domination" von PRIMAL FEAR. Um das Album vorzustellen, geht die Band auf große Domination-Tour. Begleitet wird sie dabei von ELEINE.



Hier die Domination-Tour-Termine:



05.09.2025 (DE) Hamburg - Markthalle

06.09.2025 (DE) Leipzig - Anker

07.09.2025 (DE) Bochum - Zeche

09.09.2025 (DE) Aschaffenburg - Colos Saal

10.09.2025 (DE) München - Backstage Halle

12.09.2025 (DE) Memmingen - Kaminwerk

13.09.2025 (DE) Mannheim - Capitol

14.09.2025 (DE) Regensburg - Eventhall Airport

16.09.2025 (DE) Pratteln - Z7

18.09.2025 (DE) Berlin - Hole 44

19.09.2025 (DE) Naila - Frankenhalle

20.09.2025 (CH) Stuttgart - Im Wizemann

21.09.2025 (BE) Sint Niklaas - De Casino

23.09.2025 (NL) Amstelveen - P 60

25.09.2025 (PL) Warschau - Klub Stodola

26.09.2025 (CZ) Prag - Meet Factory

27.09.2025 (CZ) Zlín - Masters Of Rock Cafe

30.09.2025 (ES) Madrid - Mon Madrid

01.10.2025 (ES) Murcia - Garaje

03.10.2025 (ES) Barcelona - Salamandra Barcelona

04.10.2025 (ES) Villava - Sala TOTEM Aretoa

Quelle: Band / Facebook Redakteur: Hannelore Hämmer Tags: primal fear eleine domination tour 2025