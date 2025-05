Neuigkeiten von CELESTIAL WIZARD

Am 11. Juli 2025 erscheint via Scarlet Records mit "Regenesis" das dritte Studioalbum von CELESTIAL WIZARD. Mit 'Pale Horse' gibt es die erste Single-Auskopplung.



"Regenesis" Trackliste:



01-Muerte

02-Pale Horse

03-Fangbearer

04-She Is The Blade

05-Shores Of Eternity

06-Into The Abyss

07-Ride With Fire

08-Wicked Master

09-Emerald Eyes

10-Regenesis



Pale Horse







https://www.youtube.com/watch?v=sTL_3wQfuG0

