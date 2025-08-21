ARCH ENEMY mit neuem Video
21.08.2025 | 11:07
Aus dem aktuellen Album "Blood Dynasty" stellen die schwedischen Melo-Death-Urgesteine ARCH ENEMY ein neues Video vor. 'Illuminate the Path' ist auf YouTube online und zeigt die Truppe um Frontfrau Alissa White-Gluz wieder standesgemäß in Szene gesetzt.
Illuminate The Path (OFFICIAL VIDEO)
https://www.youtube.com/watch?v=CA6YSS_3EI0
