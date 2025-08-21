FEANOR mit neuem Album
Die argentinischen Schwermetaller von FEANOR werden am 19.09.2025 ihr fünftes Studioalbum "Hellhammer" veröffentlichen. Unterstützt wird das Sechsergespann von No Remorse Records, welche auch den Song 'Sirens Of Death' auf ihrem YouTube-Kanal online gestellt haben.
"Hellhammer" Trackliste:
1. Sirens Of Death
2. Bad Decisions
3. Hellhammer
4. Remember The Fallen
5. The Conqueror's Path
6. The Epic Of Gilgamesh Pt2 (The Quest For Immortality)
7. H.M.J
8. Maglor The Singer
9. Forged In Steel
10. The Flight Of The Valkyries
11. Houses Of Fire
12. The Ballad Of Beren And Luthien
13. This One's For You
Sirens of Death (OFFICIAL VIDEO)
https://www.youtube.com/watch?v=vJcpEn226Vw
