SPEED QUEEN allein auf weiter Flur

Die belgische Heavy Metal-Band SPEED QUEEN hat einen weiteren Song aus ihrem kommenden Debütalbum "...With A Bang!" veröffentlicht, das am 5. September 2025 über High Roller Records in allen Formaten erscheinen wird.

Ein Videoclip zur neuen Single 'I Walk Alone' ist hier verfügbar:

I Walk Alone

https://www.youtube.com/watch?v=IDZ1N2T0g0A