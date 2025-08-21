SPEED QUEEN allein auf weiter Flur
21.08.2025 | 10:25
Die belgische Heavy Metal-Band SPEED QUEEN hat einen weiteren Song aus ihrem kommenden Debütalbum "...With A Bang!" veröffentlicht, das am 5. September 2025 über High Roller Records in allen Formaten erscheinen wird.
Ein Videoclip zur neuen Single 'I Walk Alone' ist hier verfügbar:
I Walk Alone
https://www.youtube.com/watch?v=IDZ1N2T0g0A
- Quelle:
- High Roller Records
- Redakteur:
- Stephan Lenze
- Tags:
- speed queen i walk alone with a bang high roller records
