ARCHITECTS: Tourstart heute und neues Video

Der Metalcore der Briten hat ARCHITECTS in den letzten Jahren zu Headlinern werden lassen. Heute beginnt ihr Konzertjahr im Berliner Velodrom und im Juni 2026 wird die Band dann Festivals spielen. Tix gibt es hier.

Zudem ist zu dem Stück 'Broken Mirror' ein neues Video erschienen.

22.01.2026 - Berlin - Velodrom .

25. 01.2026 - A-Wien - Raiffeisen Halle im Gasometer

05.06.2026 - Nürnberg - Rock am Ring

07.06.2026- Nürnberg - Rock im Park

12.06.2026 - Matten bei Interlaken, CH - Greenfield Festival

14.06.2026- Nickelsdorf AT - Novarock

22.06.2026- Berlin- Ufo

25.06.2026- Wien, AT - Gasometer

26.06.2026- Leipzig- Impericon Festival

27.06.2026- Münster - Vainstream