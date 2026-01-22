ARCHITECTS: Tourstart heute und neues Video
Kommentieren
Der Metalcore der Briten hat ARCHITECTS in den letzten Jahren zu Headlinern werden lassen. Heute beginnt ihr Konzertjahr im Berliner Velodrom und im Juni 2026 wird die Band dann Festivals spielen. Tix gibt es hier.
Zudem ist zu dem Stück 'Broken Mirror' ein neues Video erschienen.
22.01.2026 - Berlin - Velodrom .
25. 01.2026 - A-Wien - Raiffeisen Halle im Gasometer
05.06.2026 - Nürnberg - Rock am Ring
07.06.2026- Nürnberg - Rock im Park
12.06.2026 - Matten bei Interlaken, CH - Greenfield Festival
14.06.2026- Nickelsdorf AT - Novarock
22.06.2026- Berlin- Ufo
25.06.2026- Wien, AT - Gasometer
26.06.2026- Leipzig- Impericon Festival
27.06.2026- Münster - Vainstream
- Quelle:
- Starult Promotion
- Redakteur:
- Mathias Freiesleben
- Tags:
- architects neues video metalcore hardcore briten epitaph tour tourdaten powermetalde
0 Kommentare