SETE: Neuer Posthardcore aus der Hauptstadt
22.01.2026 | 12:58
Das Quintett gründete sich im Sommer 2024 im besagten Berlin. Mit dabei sind Ex-Mitglieder von JENNIFER ROSTOCK und der ehemaligen Emo-Core Band THE TIDAL SLEEP, die auch bereits von dem Label Through Love Records betreut wurden.
Die erste EP "Adult Teenage Angst" wird am 13.02.2026 veröffentlicht werden.
Hier der erste Auszug davon.
