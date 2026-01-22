Ancient Echoes IV: Besonderes Fest in besonderer Umgebung

Wer sich in den leiseren dunklen Klängen zu Hause und wohl fühlt, kann das am 03.07.2026 und 04.07.2026 in der Kirchenruine Wachau ausleben. Wachau ist ein Dorf in unmittelbarer Nähe von Leipzig und reizt auch mit seiner geschichtsträchtigen Umgebung inmitten mehrerer Seen.

Das Ancient Echoes wird nun zum wiederholten Male von der Leipziger Konzertagentur Golden Rhino veranstaltet und erstreckt sich 2026 zum ersten Mal über zwei Tage.

Das Besondere daran ist, dass die auftretenden Künstlerinnen und Künstler erst nach und nach bekannt gegeben werden bzw. einige Überraschungen dann vor Ort zu erwarten sind.

Tix gibt es noch hier, die Blind Tickets sind bereits schon ausverkauft.

Hier ein Einblick in dieses aussergewöhnliche Format.