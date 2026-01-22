WITCHER präsentiert neues Musikvideo
22.01.2026 | 11:19
Das Atmospheric-Black-Metal-Duo WITCHER hat aus dem 2025 erschienenen Album "Öröklét", dem Titeltrack der Platte, ein Musikvideo spendiert, welches auf YouTube zu finden ist.
"Öröklét" Trackliste:
01. Örökség
02. Szélhozó
03. Röghöz kötött
04. Öröklét
05. Piano Trio No. 2 - Andante con moto (Franz Schubert cover)
Witcher - Öröklét (Official Music Video)
https://www.youtube.com/watch?v=DClg3LYcWD4
