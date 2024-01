ALTERIUM ... von Krieg und Flammen

Von ALTERIUMs Debütalbum "Of War and Flames", das am 8. März 2024 über AFM Records erscheint, gibt es heute das Video zum Titeltrack zu sehen und zu hören.



https://www.youtube.com/watch?v=iLlu54XVvVc

