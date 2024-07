ALL FOR METAL und der Weg des Samurai

Am 23. August 2024 erscheint via Reigning Phoenix Music (RPR) mit "Gods Of Metal" das zweite Album von ALL FOR METAL. ALL FOR METAL machen auf der Reise hin zur Veröffentlichung ihres Zweitwerks Station in Asien, wo dieses Jahr das "Jahr des Drachen" gefeiert wird. Grund genug für die Band, ihrem erscheinenden Album den Beinamen "Year Of The Dragon" zu verleihen und dem Jahr 2024 gar eine Single zu widmen. Mit 'The Way Of The Samurai' hat ALL FOR METAL die Eigenschaften jener sagenumwobener Krieger vertont.



Frontkrieger Tetzel bezieht Stellung:

"ALL FOR METAL richten den Blick in fernöstliche Gefilde und mit 'The Way Of The Samurai' feiern wir nicht nur unsere Liebe zur asiatischen Kultur, sondern auch zu den Wurzeln des Power-Metal. Viel Spaß mit dem Song und lasst uns durch die Nacht schneiden wie ein Katana!"



Antonio sagt dazu:

"Dies ist unser rasantester und powermetallischster Song! Mit ihm begeben wir uns auf die Spur der Samurai, auf dass unsere glänzenden Klingen uns den Weg durch die Dunkelheit weisen mögen!"



The Way Of The Samurai







