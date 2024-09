ADORIOR mit neuer Hörkostprobe

Die britische Death/Black Metal-Kombo ADORIOR, welche unter anderem auch bei der der nächstjährigen Ausgabe des Hell Over Hammaburg auftritt, veröffentlicht am 27. September nach neunzehn Jahren ihr drittes Album "Bleed On My Teeth" via Dark Descent Records. Bis es soweit ist, könnt ihr hier noch in einen weiteren Vorab-Track mit dem unvergleichlichen Titel 'L.O.T.P. - Vomit Vomit Vomit Bastard' reinhören.

L.O.T.P. - Vomit Vomit Vomit Bastard

https://www.youtube.com/watch?v=7yGVlW0qi6w