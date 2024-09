Neue TV-Doku: Erfüllter leben mit Heavy Metal

Eine äußerst sehenswerte TV-Dokumentation von Isabell Roempke fernab der gängigen Klischees steht derzeit in der Mediathek von 3sat bereit. Sie basiert auf dem Buch "When Monsters Roar And Angels Sing" des Soziologen und Metal-Fan Hartmut Rosa. Unsere Kollegin Erika hat dazu seinerzeit auch einen tollen Artikel geschrieben.

Hier geht's zum Link:

Erfüllter leben mit Heavy Metal