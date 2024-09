SUBWAY TO SALLY kündigt neues Album an

Totgesagte leben länger – das beweisen die deutschen Großmeister des Folk Metal SUBWAY TO SALLY auf ihrem 15. Studioalbum "Post Mortem", das am 20. Dezember 2024 via Napalm Records erscheint.



SUBWAY TO SALLY kommentiert:

"Die Welt um uns herum ist noch immer im Wandel. Vorherrschend ist das Gefühl, dass nichts besser, sondern im Gegenteil immer schlechter wird. "Der schwarze Tod" ist zwar vorüber, aber es blieb der ersehnte Freedom Day nach Corona aus. Stattdessen scheint ein Problem das nächste zu ersetzen. Wir leben in Zeiten des grandiosen Scheiterns. Alles pendelt zwischen Dunkelheit und Euphorie. Die Menschen sehnen sich nach Ablenkung, nach Vergessen, nach Feiern und Freiheit, wenn auch nur für den Moment.

In unserer Musik sprechen wir die Sehnsüchte und Ängste der Menschen an, aber auch ihre Hoffnungen und Träume. In einer Zeit, in der die Welt aus den Fugen zu geraten scheint, möchten wir eine Konstante sein – eine Stimme der Authentizität und Menschlichkeit inmitten der Turbulenzen des Lebens."



"Post Mortem" Trackliste:



01. Introitus

02. Phönix

03. Post mortem

04. Wunder

05. Nero

06. Unter dem Banner

07. Herz in der Rinde

08. Lumpensammler

09. Stahl auf Stahl

10. Atlas

11. Kummerkind

12. Eisheilige Nacht

13. Die Erde bebt



Quelle: Napalm Records Redakteur: Hannelore Hämmer Tags: subway to sally post mortem