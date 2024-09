BLACK CURSE steht auf zertretenes Fleisch

Wer es brachial und düster mag, sollte sich den 25. Oktober vormerken, denn dann veröffentlicht die US-amerikanische Death/Black Metal-Band BLACK CURSE ihr zweites Album, welches auf den Titel "Burning In Celestial Poison" hört, via Sepulchral Voice Records. Vorab reinhören könnt ihr gerne schon hier in den Song 'Trodden Flesh'.

https://www.youtube.com/watch?v=USfyXD6H5RE