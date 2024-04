70000 TONS OF METAL 2025: Die ersten Bands stehen fest

Für die dreizehnte Auflage der 70000 Tons Of Metal-Cruise sind in den vergangenen Tagen die ersten Bands bestätigt worden.



Diese sind:

BENIGHTED (2 spezielle Sets mit dem "Carnivore Sublime" Album und einem "Best Of"-Set)

CANDLEMASS (zur Feier von 40 Jahre "Doom")

DELAIN

EMPEROR (2 spezielle Sets: "In The Nightside Eclipse" und "Anthems To The Welkin At Dusk")

FLOTSAM & JETSAM (2 spezielle Sets: "Doomsday For The Deceiver" und "No Place For Disgrace")

IN EXTREMO (2 spezielle "Best Of"-Sets als Teil ihres 30-jährigen Jubiläums)

KALMAH (2 spezielle Sets mit den Alben "They Will Return" und "Swampsong")

MAJESTICA

SAMAEL (2 spezielle Sets mit den Alben "Ceremony Of Opposites" und "Passage")

SEPTICFLESH

STRATOVARIUS (2 spezielle Sets mit dem "Visions“-Album und einem "Best Of"-Set)

TANKARD

THE KOVENANT (2 spezielle Sets mit dem "Nexus Polaris"-Album und einem "Best Of"-Set)



Die Metal-Cruise wird vom 30.01. bis zum 03.02.2025 stattfinden. Los geht es im Miami mit Kurs nach Ocho Rios (Jamaika). Alle weiteren Informationen gibt es auf er Festivalhomepage.





