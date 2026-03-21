Kompromissloser Thrash mit Hardcore Attitüde.

ZERRRE ist eine Thrash-Metal-Kapelle aus dem beschaulichen Würzburg, die sich 2012 gegründet hat. Die Band besteht aus Nico Ziska am Mikrofon, Tim Müller am Tieftöner, Basti Spahn an den Drums und dem Duo Dominik Bertelt und Rocco Lepore an den Gitarren.



Das hier vorliegende "Rotting On A Golden Throne" ist zwar bereits das vierte Album der Band, allerdings das erste, das auf einem Label und nicht im Eigenvertrieb erscheint. Zugegriffen haben hier passenderweise die Trüffelschweine für Underground Metal: Dying Victims Productions aus Essen.



Das Album beginnt zuerst mit einem langsamen, sich aber stetig steigernden, Intro, dass schließlich in den ersten Track 'Pigs Will Be Pigs' explodiert. Ab hier gibt es nur noch, gelinde gesagt, aufs Fressbrett. Mit galoppierendem, treibenden und scharfen Riffing, Maschinengewehrschlagzeug, dem Hardcore Shouting von Frontmann Nico und dem massiven Einsatz von Gangshouts, ist eigentlich sofort klar: die Jungs von ZERRE nehmen keine Gefangenen und kennen über die insgesamt neun Songs nur das durchgedrückte Gaspedal. Hier wird kompromissloser, erstklassiger Thrash mit Hardcore Attitüde geboten. Songs wie 'Deception Of The Weak', 'Concrete Hell', 'Rotting On A Golden Throne' oder 'Tin God' gehen einfach sofort in die Nackenmuskulatur und werden dort wohl den einen oder anderen Muskelkater verursachen.



Musikalisch kann man Einflüsse von Bands wie METALLICA und EXODUS erhören, am meisten erinnert mich diese Mischung jedoch an den, leider viel zu früh verstorbenen, Riley Gale und seine Band POWER TRIP. Aber ZERRE ist alles andere als ein Abklatsch der Texaner, sondern verleiht ihrem Sound, durchaus eine eigene, frische Note. Das Songwriting ist kompakt, die Soli sitzen am richtigen Fleck, genau wie die Gangshouts.



"Rotting On A Golden Throne" bietet gut 40 Minuten Hardcore Thrash erster Klasse. Fans der genannten Bands sollten sich diese Scheibe definitiv ins Regal stellen, allerdings wird die Scheibe dort wohl eher weniger verbleiben, sondern sie wird sich wohl eher in Dauerrotation auf dem Plattenspieler drehen.



