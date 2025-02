Funk und Finnland? Ja, passt!

Die Idee zu ZANGOMA geht auf das Jahr 1996 zurück, als in einem kleinen Dorf in Sambia ein junger Mann namens Waina vom lokalen Medizinmann die Empfehlung bekam, eines Tages nach Finnland zu reisen, um dort mit drei Gefährten eine Rockband ins Leben zu rufen. Es dauerte zwar noch knapp drei Dekaden, bis die damalige Prophezeiung Wirklichkeit wurde, doch glaubt man der Überlieferung, sind das die entscheidenden Parameter, die zur Gründung dieser Funk-Rock-Combo aus Tampere geführt haben.



Von afrikanischen Rhythmen und Traditionals ist auf "Faka Mulilo" allerdings nicht mehr viel zu spüren. Zwar fährt ZANGOMA einige außergewöhnliche Beats auf, jedoch spürt man in den neun Nummern des aktuellen Albums eher die Swinging Sixties und ein paar sehr angenehme 70er-Retro-Vibes, die nicht nur den Gitarrensound beherrschen, sondern auch den sphärischen Teil des Neulings bestimmen. Mit dieser Vorgehensweise trifft die Band auf jeden Fall einen Nerv. Hier trifft DEEP PURPLE auf die Ausläufer des frühen Disco-Sounds, die FOO FIGHTERS und SUPERGRASS laden zum feinsten Old-School-Tanz, und wenn es mal ein wenig konventioneller zugeht ('Picture Of Hope'), lauert bei ZANGOMA auch mal eine echte Mainstream-Nummer mit gehörigem Radiopotenzial.



Dennoch bewahrt sich die Truppe über die gesamte Strecke ihren Eigensinn, kombiniert Strickmuster der frühen Rockmusik mit modernen funkigen Grooves, verpasst den staubigen Flecken des Classic Rocks einen neuen Anstrich und sagt der meistens doch von arg pompösen Klängen dominierten finnischen Rockszene den Kampf an. Untypischer und "amerikanischer" als "Faka Mulilo" kann eine Band aus dem Land der tausend Seen fast gar nicht sein. Dank echt großem Unterhaltungswert, einem deutlich erhöhten Coolness-Faktor und vielen eigenständigen Charakteristika entwickelt sich ZANGOMA hier ganz schnell zum Geheimtipp - auch wenn man vermuten mag, dass bei der Installation der Bandhistorie ein wenig geflunkert wurde...