Eine Lehrstunde in klassischem und zugleich modernem Prog Metal!

Hätten sich Doug Pinnick und Jim Matheos Ende der 80er zu einem gemeinsamen Projekt zusammengefunden und die progressive Schlagseite der einen mit den groovigen Eckpfeilern der anderen Background-Kapelle zusammengeworfen, wäre es gar nicht mal so unwahrscheinlich, dass der phantastische Output sich soundtechnisch nicht allzu weit von den Kanadiern von THE WRING entfernen würde. Die Band hat in der Vergangenheit bereits drei bemerkenswerte Platten herausgegeben und vor allem mit "Spectra" (2022) auch international auf sich aufmerksam machen können, doch der ganz große Wurf ist der Truppe bis zum jetzigen Zeitpunkt trotzdem nicht geglückt - bis jetzt, wohlgemerkt.

Inzwischen haben Don Dewulf, Reggie Hache und Kyle Brian Abbott allerdings zu zaubern gelernt und in ihrer Entwicklung noch einmal einen echten Quantensprung vollzogen. Die oben genannten Referenzen sind sofort wieder präsent, die Rhythmusarbeit des DREAM THEATER-Meilensteins "Scenes From A Memory" (und bisweilen auch die Adaption der Melodiebögen) stehen irgendwo im Raum, und dieser richtig coole Groove, der Freunde von KING'S X sofort begeistern dürfte, wenn progressiver moderner Metal ebenfalls zu den eigenen Steckenpferden gehört, versüßt das Hörvergnügen auf "Nemesis" noch einmal zusätzlich und bringt die neue Platte umgehend auf einen Favoriten für die proggigen Jahreslisten in wenigen Monaten. Die Songs haben, ganz plump gesagt, den Dreh heraus, sind bisweilen wild und aufgeregt und fallen nicht selten mit der Tür ins Haus, nehmen sich in den entscheidenden Passagen aber auch wieder zurück, um Frontmann Hache mit einigen Zuckervocals in Szene zu setzen, die der mittleren FATES WARNING-Bandphase definitiv ebenfalls gut zu Gesicht gestanden hätten. Tracks wie 'Before I Disappear' und 'Dark Passenger' sind die ganz große Kunst des melodischen Prog Metals, inhaltlich anspruchsvoll, handwerklich zur Perfektion gebracht und dennoch mit so viel Leidenschaft und Emotion versetzt, dass man nicht nur ob der instrumentalen Darbietung den Kniefall umsetzen möchte.

Lediglich Mr. Abbott könnte sich manchmal etwas mehr in Zurückhaltung üben, da sein Drumming extrem präsent ist und manchmal auch zu dominant im Vordergrund steht. Dies soll der Qualität und Klasse des Songwritings aber keinen Abbruch tun, da auch mit der vermeintlichen Einschränkung acht enorm starke Kompositionen auf der vierten Platte gelandet sind, die man als Fan jeder der bis hierhin aufgeführten Bands blind entführen kann. Bereits auf "Spectra" hat THE WRING einige aufregende Moment kreiert; "Nemesis" ist jedoch nun endlich das Champions-League-Format, in das ein Trio mit solchen Vorzügen eigentlich von Beginn an hingehört hätte.