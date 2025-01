Zu viel "pomp & circumstance".

Ja was hat mir denn unser Soundcheck-Zeremonienmeister hier für eine Scheibe zugeteilt? VOIDFALLEN klingt vom Namen her schon nach extremer Musik und Masken haben die fünf Gestalten auf dem Promo-Sheet auch auf. So viel zur guten Nachricht. Kommen wir zur schlechten Nachricht: "The Rituals Of Resilience" ist ein sehr ehrliches Album, denn der erste Eindruck der Scheibe gaukelt nichts vor, was sich bei weiteren Hördurchgängen als Trugschluss erweisen würde. Leider, aus meiner Perspektive, denn der Breitwand-Melodic-Death-Metal klingt wie die Jahreshauptversammlung des örtlichen WINTERSUN- und IN FLAMES-Fanclubs; und das ganz unironisch. Wer hätte gedacht, dass man das typische Melo-Death-Gitarrenspiel so zu Tode exerzieren kann, wie es 'From The Towers Of Ivory' demonstriert?



Was ich an VOIDFALLEN nicht kritisieren kann, ist das handwerkliche Geschick des finnischen Fünfer-Gespanns. Das hat trotz der Tendenz zu klebrig-kitschigen Keyboards ('Branding Of Souls' ...) Hand und Fuß, ist für meinen Geschmack aber viel zu sehr auf Effekthascherei getrimmt. Wenn Death Metal so schunkelig klingt, dass man ihn von weitem mit nem zu schnell geratenen NIGHTWISH-Song auf Growls verwechseln kann, läuft definitiv etwas schief. Selbst die Kollegen, denen bei THE HALO EFFECT die Pumpe geht, sind sich im Fall von VOIDFALLEN nicht einig und benoten teils ähnlich wie ich. Es kann also nicht nur an meiner Abneigung gegenüber jeglichem Metal liegen, den man mit "powerful compositions" bewerben würde.